Nog eens 4,4 miljoen Amerikanen vragen werkloosheidsuitkering aan

Na een dagje heerlijk in de tuin was ik gisteren maar half verbaasd om te zien dat we weer ruim boven de 500 punten staan. Ik lees van verschillende kanten dat het gek is, dat beurzen de toekomst vast in prijzen, de cijfers slecht zijn en het dit keer echt naar beneden zou moeten gaan. Maar dat gaat het niet. Ja, historisch gezien hebben veel van deze mensen volledig gelijk. De koersontwikkeling zou negatief "moeten" zijn. Dat is hij echter niet. De uitkeringsaanvragen zijn op geen enkele wijze relevant voor de beurs en het koersverloop, alles potentiële verliezen worden afgevangen met eindeloos gratis geld. Het zou wel interessant zijn te weten wat er zou gebeuren zonder QE, of als er over een paar maanden in tegensteling tot de propaganda, eindeloos werkelozen blijven die geen geld meer vangen... Voor de koersontwikkeling vandaag is die echter niet relevant. Nu er slechts 4.4 miljoen nieuwe bijkomen, is er nog meer dan genoeg gratis geld, effect op de indices zal het niet hebben.



Olie is min of meer waardeloos, getuige de negatieve prijzen voor WTI in aanloop naar de expiratie, zelfs onder deze marktomstandigheden bleef bleef shell redelijk liggen. Ook met een dikke drop in prijzen voor brent gebeurde er weinig. Vandaag en gisteren wat herstel in de prijs voor Juni en RDS gelijk mee in het rijtje stijgers. Ligt het leed dan nu eindelijk achter ons? at gebeurd er eigenlijk?



Kort samengevat, nee, het leed en de economische gevolgen van de QE liggen niet achter ons. Sterker nog, per eergisteren is er weer bijna 500 miljard aan steun goedgekeurd in de VS, ze kunnen weer een weekje financieren. De EU zal eerdaags ook weer een grote bak gratis geld beschikbaar stellen. De prijs van olie loopt wat op, dit zal echter tijdelijk zijn. Richting expiratie zal de prijs weer imploderen. De vraag is er niet, alles ligt stil en de opslag zal alleen maar een groter probleem worden. Daarmee is er geen enkele reden voor een hoge prijs. "Rusland" neemt een afwachtende houding aan? Het is nog nooit gemakkelijker geweest om de VS op haar knieën te krijgen. Nog even volhouden en de schalie industrie is zo kapot dat het geen zin meer heeft. Einde van de "American Dream"?



Ook schijnt onze Noord Koreaanse held zich niet lekker te voelen. Wie zal het zeggen. Geopolitiek is die op dit moment echter niet relevant. Als hij nu ineens weg is neemt of zijn zus het over, of pakt een andere familie de macht. In het beste scenario voor de bevolking daar wordt Korea samengevoegd, maar dat lijkt me in deze tijden niet zeer waarschijnlijk. Op het grote plaatje is het links of rechtsom niet materieel.



Oom Donald ook weer druk aan de twitter dat we nu die iraanse boten eens moeten afzinken. Dat lijkt me nog het grootste gevaar op dit moment. Het zal de olie een paar dagen een zetje in de rug geven, concreet maakt het niks uit. De VS heeft zich decenia lang bemoeid met een regio waar ze niks te zoeken had. Oorlogen gevoerd om de economie te laten draaien, gestreden tegen denkbeeldige vijanden. Over oliebelangen ging het uiteraard "niet". Nu is het goedje min of meer waardeloos. De VS heeft echter na het omvallen van de schalie productie wel een afhankelijkheid van andere landen voor de energie. Wat afleiding van het totale falen van het beleid binnen de VS is ook welkom. Als het met Noord Korea, Moslims, Rusland en zelfs corona niet wil lukken, dan uiteindelijk toch met de eerder mislukte poging om oorlog met Iran te gaan voeren?



In tegenstelling tot eerdere stijgingen begin ik vandaag toch wat aan het einde van creatieve scenarios te komen om de huidige stijging te verklaren. Het in prijzen van toekomst verwachtingen kan het niet zijn, het matige en overduidelijk tijdelijke herstel van olieprijzen ook niet (de vraag is er simpelweg niet, de Trump twitter omhelst geen fundamenteel verschil), het "agressief" heropenen van een aantal staten in de VS ook niet (dat heeft vooral lokaal impact, de grote steden liggen plat). Is het dan toch nog het gelukszalige gevoel van nog bijna 500 miljard aan gratis geld? Persoonlijk kan ik het me niet voorstellen. Zit men te wachten op het zoveelste conflict in de golf? Vast ook niet. In al mijn jaren in de dealing room en financiele sector heb ik een scenario als we nu zien nooit meegemaakt. Alles wijst op een diepe recessie, lockdowns worden verlengd, naar energie is geen vraag. Waar we vroeger handelden op een combinatie van fundamentele cijfers in combinatie met sentiment is het inmiddels geen van beiden meer. Men wordt opgehitst om in aandelen te stappen door analisten, overheden en roepers of verschillende fora, hetgeen me niet wijs lijkt. Maar zelfs als we dan allemaal ons spaargeld in aandelen steken is het effect nog verwaarloosbaar. Particulier bezit gaat nergens over in het grote plaatje. Enfin, ik hou me aan de zijlijn, verbaas me over wat ik zie gebeuren en sta open voor enige onderbouwde uitleg die dit kan verklaren: negatieve bedrijfsresultaten, geen vraag naar energie, verlengde lockdows, eindeloos gratis geld, weinig beweging in goud, geopolitiek gedonder, geen concreet eindpunt in zicht, stijgende indices. Of walsen we het allemaal plat met de nieuwe elektrische wals, onder voldoende druk kun je immer synthetische diamanten maken...



Succes iedereen, ik ga de bbq aansteken.