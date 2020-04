Blackstone ziet waarde bezittingen verdampen

Gepubliceerd op | Views: 2.691

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse investeerder Blackstone kampt met de nodige tegenwind als gevolg van de coronacrisis. De investeerder, die eerder een bod lanceerde op de Haagse zakenbank NIBC, zag de waarde van zijn beleggingen in het eerste kwartaal van het jaar goeddeels verdampen.

De private equity-divisie van Blackstone zag de bezittingen in het eerste kwartaal van het jaar het sterkst dalen. Hier was sprake van een waardedaling van 22 procent. Ongeveer de helft daarvan werd veroorzaakt door de uitverkoop in energiemarkten.

Elders bij het bedrijf waren de resultaten ook minder. Bij de divisie tactische investeringen daalden de vermogenswaarde met 16 procent, gevolgd door de min van 14 procent bij het segment krediet en verzekeringen. Onroerend goed, de op één na grootste divisie van Blackstone, zag zijn rendement op investeringen met 8,8 procent dalen en ook bij de divisie hedge fund solutions werd een min van dik 8 procent genoteerd.

Vroege blik

De resultaten bieden een vroege blik op de uitdagingen waar vermogensbeheerders voor staan nu de pandemie de wereldeconomie hard raakt. De oorlogskas van Blackstone is evengoed nog gevuld met 150 miljard dollar. Volgens het bedrijf is geduld het sleutelwoord bij het doen van investeringen.

Ondanks de moeilijke periode voor investeerders, haalde Blackstone afgelopen kwartaal 27,3 miljard dollar op. Het beheerd vermogen daalde tot 538 miljard dollar eind maart tegen 571 miljard dollar drie maanden eerder. De winst steeg met 4 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 557 miljoen dollar.