Zweedse centrale bank ziet voor- en nadelen in bankenunie

STOCKHOLM (AFN/RTR) - Er zijn voor Zweedse banken voordelen als het Scandinavische land toetreedt tot de Europese bankenunie. Dat zegt de Riksbank, de centrale bank van Zweden, in een antwoord op vragen van de overheid over dat onderwerp. Wel is het verlies aan autonomie een groot nadeel.

Met name de mate waarin Zweedse banken zaken doen over de grens, maakt een toetreding gepast, meent de Riksbank. "Het mechanisme met een toezichthouder is voor Zweedse banken geschikter dan alle nationale mechanismes", schrijft de bank in een samenvatting van zijn advies.

Er is echter ook een groot minpunt, meent vice-gouverneur Henry Ohlsson. "Het gebrek aan Zweeds stemrecht in beleidsraad van de Europese Centrale Bank (ECB) is een beslissend nadeel", schrijft hij. Volgens Ohlsson overschaduwt dat zelfs de voordelen.