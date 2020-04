Kleine koersuitslagen op afwachtende beurzen

Gepubliceerd op | Views: 92

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen gingen donderdag licht vooruit. Beleggers verwerkten een stroom van resultaten van grote Europese bedrijven en een scherpe daling van de bedrijvigheid in de eurozone. Op het Damrak werd Unilever lager gezet na publicatie van het kwartaalbericht. Verder werd uitgekeken naar de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsaanvragen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 510,33 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 679,84 punten. Londen klom 0,1 procent en Parijs won 0,5 procent. Frankfurt bleef vlak. Volgens bondskanselier Angela Merkel zit Duitsland nog niet in de eindfase van de pandemie, maar pas aan het begin. Uit cijfers marktonderzoeker Markit bleek daarnaast dat de Europese industrie en dienstensector zwaar gebukt gaan onder de crisis.

Just Eat Takeaway (min 3,3 procent) stond onderaan de AEX. Het maaltijdbestelbedrijf zette voor zo'n 400 miljoen euro aan nieuwe aandelen in de markt voor 87 euro per aandeel en gaf voor 300 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit. De Britse marktwaakhond CMA keurde verder de fusie van Just Eat en Takeaway goed.

Unilever

Unilever zakte 2,7 procent. Het levensmiddelenconcern schrapte de vooruitzichten vanwege de coronacrisis. Wel houdt het bedrijf zijn kwartaaldividend in stand. Unilever verkocht afgelopen kwartaal meer hygiëneproducten, maar met name de verkoop van producten als ijs kregen een tik.

In de MidKap kreeg TKH er 8 procent bij. Het technologiebedrijf had afgelopen kwartaal beperkt last van de lockdown in China, maar merkt wel meer van de coronamaatregelen in landen als Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten. Om de huidige situatie het hoofd te bieden heeft TKH in de kosten gesneden. Intertrust steeg 1,4 procent. De financieel dienstverlener heeft tot nu toe weinig last van de virusuitbraak, maar trekt vanwege de onzekerheid zijn prognoses in.

Credit Suisse

In Zürich zakte Credit Suisse 3 procent. De Zwitserse bank boekte een fors hogere kwartaalwinst, maar waarschuwde voor financiële tegenvallers als gevolg van de crisis. Daimler won 0,3 procent in Frankfurt. De Duitse autobouwer zag de kwartaalwinst kelderen maar stelde voldoende geld te hebben om de crisis te doorstaan. In Parijs viel de handelsupdate van automaker Renault (plus 2,2 procent) in de smaak.

De euro was 1,0783 dollar waard, tegen 1,0830 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 12,1 procent duurder op 15,45 dollar. Brentolie kostte 8,7 procent meer op 22,15 dollar per vat.