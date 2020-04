'Minder slecht kwartaal Unilever dan gevreesd'

Gepubliceerd op | Views: 1.625

AMSTERDAM (AFN) - Het eerste kwartaal van schoonmaak- en levensmiddelenconcern Unilever was minder slecht dan gevreesd, aldus ING. Verder beschermt het bedrijf zijn aandeelhouders door kwartaaldividend uit te keren, in tegenstelling tot veel andere branchegenoten die dividend schrappen of verlagen, stelt de bank.

De vergelijkbare omzet bleef vrijwel gelijk aan een jaar eerder, terwijl ING op een lichte daling had gerekend. Zo werden er meer hygiëneproducten zoals schoonmaakmiddelen verkocht, maar kreeg met name de verkoop van producten als ijs een tik. ING verwacht dat de voedselverkoop in het tweede kwartaal sterker onder druk zal komen te staan. Ook Unilever zelf rekent op een flinke tik voor de ijsverkoop in het lopende kwartaal.

ING heeft een buy-advies voor Unilever, met een koersdoel van 62,83 euro. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 10.35 uur een min van 4,8 procent op 44,46 euro.