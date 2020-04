Gepubliceerd op | Views: 1.335

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van Ordina over het eerste kwartaal waren sterk. Die conclusie trekken kenners van ING. Met name het geschoonde bedrijfsresultaat (ebitda) bleek een positieve verrassing.

Volgens de analisten heeft Ordina de goede weg ingeslagen met zijn focus op niche-markten. Dat maakt het bedrijf winstgevender, wat terug te zien was in de resultaten over het afgelopen kwartaal. De winstmarge steeg naar 12,6 procent van 9,1 procent een jaar daarvoor.

De impact van de coronacrisis valt volgens de marktvorsers mee. ICT-diensten van de automatiseerder zijn essentieel voor veel bedrijven om deze crisis door te komen. Daarnaast staat Ordina op meerdere vlakken beter voor dan tijdens de kredietcrisis in 2009-2011, concludeert ING.

Het advies bij ING blijft staan op buy, met een koersdoel van 2,90 euro. Het aandeel Ordina noteerde donderdag omstreeks 10.40 uur 3,5 procent hoger op 1,54 euro.