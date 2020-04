Coronacrisis trekt zware wissel op grote economieën Europa

Je hebt er niets aan, maar zomaar wat zaken die door mijn hoofd gaan: Tegenwoordig vind ik het ontzettend moeilijk om te beleggen. Ik ben zelf erg van de oude stempel, plain-vanilla, kopen en op de plank leggen. Elk jaar een paar procenten dividend opstrijken en niet te veel bezig zijn met de koers. Echter... met de huidige omstandigheden zijn zelfs de veilige havens niet meer zo veilig gebleken. Veel hoog dividend fondsen besluiten 'voorlopig' niets meer uit te delen. Gaat dit dezelfde kant op als de rente? Kijk zoon, vroeger kregen we elk jaar 3% op onze aandelen, zonder er iets voor te hoeven doen. Daarnaast zijn de koersuitslagen ongekend. Kijk maar naar Shell, of Unilever vandaag weer. Momenteel zit ik cash; en uiteraard jeuken mijn handen om weer in te stappen. Shell of Uni oprapen... Gaat er een grote geldontwaarding komen? Kan toch niet anders met Eurobonds (die gewoon gaan komen), de tig overige steunpakketten, de negatieve rente, etc etc. Het is jammer, maar dit is de nieuwe normaal aan het worden. We gaan niet meer terug naar hoge rente en hoge dividenden.

Ik verwacht eigenlijk geen verdere daling meer op de beurzen. Hoe slecht alle cijfers ook zijn. Zonder steun hadden we al lang op 300 punten of lager gestaan. Wat is het alternatief? Cash zitten totdat ineens blijkt dat de inflatie veel hoger is dat steeds wordt gezegd? Slecht plan denk ik; dan heb je liever aandelen van bedrijven met hoge schuldposities. Dividend gaat wel steeds minder en minder worden; het zou mij niet verbazen als dit zelfs volledig gaat verdwijnen. Kortom, we kunnen de situatie niet meer met vroeger vergelijken, zelfs niet met 2008. Toen zaten we nog lang niet zo vol met schulden en steunprogrammas. Het word gewoon de nieuwe normaal. Allemaal vol met schulden die overal en nergens zijn afgedekt en waarvan niemand meer weet hoe het precies zit. Er wordt zelfs al gesproken over Eurobonds 2.0. Een soort gezamenlijk uitgegeven leningen waarop alleen rente hoeft te worden betaald, welke gefinancierd wordt met meer van dit soort leningen. Tja..... Genoegen nemen met een veilige 2 a 3 procent rendement per jaar is er niet meer bij. Mensen met forse aandelenposities in sterke bedrijven zullen er naar mijn idee wel bij varen. Garantie tot de voordeur dat wel. Sparen, obligaties en saaie dividend aandelen = antiek.