'Focus beleggers op tweede kwartaal bij TKH'

AMSTERDAM (AFN) - De blik van beleggers bij technologiebedrijf TKH Group zal vooral liggen op de gang van zaken in het tweede kwartaal omdat dan meer duidelijk zal worden wat de impact van de coronacrisis is. Dat meldde ING in een reactie op het handelsbericht van TKH.

De onderneming had in het eerste kwartaal maar in beperkte mate last van de lockdown in China, maar merkt er veel meer van dat landen als Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten op slot zijn gegaan. De invloed van het virus zal daarom in het tweede kwartaal groter zijn, aldus TKH. ING schrijft dat de update maar een beperkte indicatie geeft van de zaken in het lopende kwartaal. Het advies staat op hold, met een koersdoel van 41 euro.

KBC Securities verwacht dat de autonome omzet en het bedrijfsresultaat van TKH dit jaar zullen dalen. Bij KBC staat het advies op buy, met een koersdoel van 62 euro.

Het aandeel TKH noteerde donderdag omstreeks 09.55 uur een plus van 9,2 procent op 28,60 euro.