'Langzame weg naar herstel voor Sligro'

AMSTERDAM (AFN) - De handelsupdate van groothandelsbedrijf Sligro was grotendeels in lijn met de verwachtingen. Alles bij elkaar lijkt het erop dat de weg naar herstel voor het bedrijf langer duurt dan voorzien. Dat concluderen kenners van KBC Securities. Volgens ING was de update van Sligro "beter dan gevreesd".

KBC denkt nog altijd dat Sligro ondanks de crisis en de lockdownmaatregelen een positief bedrijfsresultaat kan boeken. Daarbij zijn de kenners vooral overtuigd van de prestaties op de lange termijn. Op de korte termijn ontbreekt het aan 'triggers' of zichtbaarheid dat de prestaties snel beter zullen worden.

ING wijst erop dat de omzet van Sligro op autonome basis met 14 procent is gedaald vergeleken met een jaar geleden. Gelet op de opmerkingen van Sligro bij de handelsupdate rekent ING erop dat de omzet in het tweede kwartaal met 200 miljoen tot 250 miljoen euro lager zal uitvallen als gevolg van de crisis.

KBC blijft bij zijn hold-advies. Het koersdoel werd verlaagd van 20 naar 16 euro. ING heeft een koopadvies op Sligro met een koersdoel van 31 euro. Het aandeel Sligro noteerde donderdag omstreeks 10.20 uur 0,3 procent hoger op 13,92 euro.