Unilever hekkensluiter in lagere AEX

De regering begint te beseffen ,dat stikstof en pfas even in de koelkast moet voor de bouwers.

Er is nog altijd een woningtekort .

veestapel is heel iets anders .

We hebben nu duidelijk gezien dat er voor de export (kalveren)teveel is .

De bouw kan je niet vergelijken .

De schande in de bouw voor de natuur is minimaal

Trouwens de rechter zegt dat de staat moet zorgen voor goede en betaalbaar wonen .

Een beetje gezond verstand in moeilijke tijden .