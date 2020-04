'Lange weg naar herstel te gaan voor luchtvaart'

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De weg naar herstel voor luchtvaartbedrijven na de coronacrisis is lang en moeizaam. Die voorspellingen deden kenners van Morgan Stanley in een notitie over de luchtvaartsector. Daarbij ging het advies op Air France-KLM omlaag naar underweight.

Volgens de Amerikaanse bank gaat de sector gebukt onder de onzekerheden van reisrestricties en andere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Mogelijk dat de luchtvaart pas in 2022 weer op het niveau van voor de crisis is, aldus de analisten.

De Amerikaanse bank heeft het minste fiducie in grote maatschappijen als Air France-KLM en het Duitse Lufthansa. Volgens de kenners zijn ingrepen om de balans te herstellen zeer aannemelijk. Dat zorgt mogelijk voor verwateringseffecten.

Prijsvechters als Wizz Air en Ryanair profiteren van de lage kosten die ze hebben, zo klinkt het. Ook zijn ze goed gestructureerd en kunnen ze bogen op de nodige kasreserves. Voor easyJet zal het langer duren om winst te maken met zijn vakantievluchten.

Het aandeel Air France-KLM sloot woensdag op 4,50 euro.