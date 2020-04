Just Eat Takeaway geeft aandelen en obligaties uit

Gepubliceerd op | Views: 293 | Onderwerpen: obligaties

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway.com heeft extra financiering geregeld. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf heeft voor ongeveer 400 miljoen euro aan nieuwe aandelen in de markt gezet voor 87 euro per aandeel. Ook gaf de onderneming voor 300 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit, die lopen tot april 2026.

Het fusiebedrijf wil de opbrengst onder meer gebruiken om kredietfaciliteiten van Just Eat en Takeaway gedeeltelijk af te lossen. Ook is het geld bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden en voor financiële ruimte voor eventuele "strategische kansen die zich kunnen voordoen".

Het Britse Just Eat fuseerde begin dit jaar met het Nederlandse Takeaway. Tot voor kort moesten de twee bedrijven hun activiteiten echter strikt gescheiden houden, omdat de Britse marktwaakhond CMA nog een onderzoek naar de deal deed. Inmiddels is besloten dat de twee hun activiteiten alvast samen kunnen voegen. Het onderzoek naar de fusie van de bedrijven gaat wel door.