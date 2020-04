Duits consumentenvertrouwen ingestort door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 244 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Duitsland

NEURENBERG (AFN/DPA/RTR) - Het consumentenvertrouwen in Duitsland laat een historische daling zien door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de pandemie tegen te gaan. Dat maakte marktonderzoeker GfK bekend.

De index die het vertrouwen van consumenten in Europa's grootste economie weergeeft, kelderde naar een stand van min 23,4, een ongekend dieptepunt. Bij een voorgaande meting was dat een stand van 2,3 toen eveneens al sprake was van een forse verslechtering van het vertrouwen.

Volgens GfK is het Duitse consumentenvertrouwen in een vrije val beland. Het bureau stelt dat er grote angst is bij veel Duitsers voor baanverlies. De graadmeter wordt gebaseerd op onderzoek onder circa 2000 respondenten