Franse economie nog altijd vertraagd, vertrouwen keldert

PARIJS (AFN/RTR) - De economische activiteit in dat Frankrijk ligt door de coronamaatregelen nog altijd ongeveer een derde lager dan normaal. Alleen de bouw en de industrie trokken de afgelopen weken weer iets aan. Het Franse openbare leven ligt sinds half maart stil om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

Verder bereikte het Franse ondernemersvertrouwen het laagste niveau sinds INSEE dat in 1980 begon te peilen. De graadmeter zakte in april tot 62 punten. In maart was dat nog 94.