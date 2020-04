Leasebedrijf gebruikt tankapp Ease2pay sneller vanwege corona

Gepubliceerd op | Views: 396

ROTTERDAM (AFN) - Leasebedrijf ALD Automotive gaat de tankapp van Ease2pay sneller in gebruik nemen vanwege het coronavirus. Dankzij de app kunnen bestuurders contactloos voor het tanken afrekenen. ALD Automotive zal de app aan een duizend private leaserijders beschikbaar stellen. Als dat goed gaat wordt de app standaard aangeboden en geïntegreerd in de eigen app van de leasemaatschappij.

"Door de huidige Covid-19-maatregelen, gaan we deze dienst versneld uitrollen’’, vertelt Lonneke van der Horst, marketingdirecteur bij ALD Automotive. "Met Ease2pay spelen we in op een extra behoefte aan contactloos betalen en testen we uit hoe we het betaalproces nog gemakkelijker en veiliger kunnen maken voor onze private leaserijders."

De app van Ease2pay helpt naast contactloos tanken goedkope tankstations in de buurt te vinden. Ook krijgen de bestuurders beter inzicht in de maandelijkse kosten die ze maken.

Ease2pay en ALD Automotive hebben vorig jaar al een test gedaan van de app met zakelijke rijders.