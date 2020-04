'Beurshandel in teken van cijferstroom'

Te gek voor woorden. 1 jaar geleden geen geld voor onderwijs! De gezondheidszorg kapot bezuinigd , waardoor we nu met z,n allen binnen moeten blijven. De overheid sinterklaas spelen. omdat we niet mogen werken.De belasting betaler de komende 10 jaar bezuinigen om alle staatsschulden terug te kunnen betalen. Wat een visie in de afgelopen jaren van de heer Rutte!!