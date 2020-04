'Beurshandel in teken van cijferstroom'

Gepubliceerd op | Views: 1.648

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag afwachtend te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk met kleine koersuitslagen beginnen. Beleggers maken zich op voor een nieuwe drukke dag met veel resultaten van grote Europese bedrijven als Credit Suisse, Daimler en Renault. Op het Damrak openden onder meer Unilever, Intertrust en Sligro de boeken. Verder gaat de aandacht uit naar de ontwikkelingen rond de coronapandemie en de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsaanvragen.

Unilever liet weten de vooruitzichten voor dit jaar te schrappen vanwege de coronacrisis. Wel houdt het levensmiddelenconcern zijn kwartaaldividend in stand. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal een omzet van 12,4 miljard euro.

Intertrust heeft zijn financiële prognoses voor 2020 ingetrokken vanwege de onzekerheid veroorzaakt door de pandemie. De financieel dienstverlener heeft in de afgelopen maanden nog weinig last gehad van de virusuitbraak maar vindt het lastig om in de huidige tijd de toekomst te voorspellen.

TKH

TKH merkt dat de coronacrisis invloed heeft op de omzet en het resultaat. Het technologiebedrijf had maar in beperkte mate last van de lockdown in China, maar merkt er veel meer van dat landen als Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten op slot zijn gegaan. De invloed van het virus zal daarom in het tweede kwartaal groter zijn.

Groothandelsbedrijf Sligro wordt hard geraakt door de coronamaatregelen. De belangrijke leverancier van horeca-ondernemingen zegt dat als gevolg van de noodgrepen de omzet over het eerste kwartaal met 45 miljoen euro wordt gedrukt.

Just Eat Takeaway.com

Just Eat Takeaway.com kondigde een nieuwe kapitaalverhoging aan. Het maaltijdbestelbedrijf wil voor ongeveer 400 miljoen euro aan nieuwe aandelen in de markt zetten. Ook geeft de onderneming voor 300 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit.

Air France-KLM staat volgens persbureau Reuters op het punt om met overheidsgaranties van de Franse overheid 10 miljard euro aan noodleningen te ontvangen. Topman Ben Smith van Air France-KLM strijkt daarbij mogelijk een bonus op als de luchtvaartcombinatie erin slaagt om noodsteun binnen te halen. Bij KLM zijn bonussen juist uitgesteld om in aanmerking te komen voor steun van de Nederlandse overheid.

Core Labs

Core Labs kwam ook met cijfers. De in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie leed een fors kwartaalverlies. Het bedrijf had last van de volatiele marktomstandigheden als gevolg van de virusuitbraak en de door Saudi-Arabië ontketende prijzenoorlog in de oliesector.

De euro was 1,0824 dollar waard, tegen 1,0830 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 12,3 procent tot 15,48 dollar. Brentolie kostte 10,2 procent meer op 22,44 dollar per vat.