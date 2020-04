Unilever ziet verschuiving vraag door virus

Gepubliceerd op | Views: 2.691

ROTTERDAM (AFN) - Schoonmaak- en levensmiddelenproducent Unilever heeft in het eerste kwartaal een verschuiving van de vraag naar zijn producten gemerkt door het coronavirus. Zo werden er meer hygiëneproducten verkocht, maar kreeg met name de verkoop van producten als ijs een tik.

De omzet van Unilever lag vrijwel gelijk aan die een jaar eerder op ongeveer 12,4 miljard euro. Groei zat er nog in de ontwikkelde markten, terwijl de opkomende markten juist krimp lieten zien. Unilever houdt de kosten scherp in de gaten, maar wil ook blijven investeren. Het bedrijf betaalt ook gewoon een gepland kwartaaldividend van 0,4104 euro per aandeel uit.