Nikkei staakt verliesreeks

Krimp van slechts 1,4% in Zuid Korea in het afgelopen kwartaal?! En Corona is daar vanaf tweede helft februari al aan de gang. Dat valt alvast reuze mee dus!Overigens was de PMI Index in China in maart weer gewoon boven de 50 (zie ook link). Toen die in Februari nog tegen de 40 zat was dat volle bak in het nieuws... aan de volledig herstelde PMI in maart is vervolgens geen aandacht besteed. Dat vind de media niet leuk, melden dat alles weer goed komt :-)