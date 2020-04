TKH merkt eerste gevolgen coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 827

HAAKSBERGEN (AFN) - Technologiebedrijf TKH merkt dat de coronacrisis invloed heeft op de omzet en het resultaat. De onderneming had maar in beperkte mate last van de lockdown in China, maar merkt er veel meer van dat landen als Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten op slot zijn gegaan. De invloed van het virus zal daarom in het tweede kwartaal groter zijn.

In de eerste drie maanden van het jaar daalde de autonome omzet met 1,9 procent, wat vooral te wijten was aan een neergang bij het onderdeel Business Solutions. Telecom Solutions en Building Solutions zetten juist meer om. De operationele winst (ebita) bleef in de periode vrijwel gelijk aan een jaar eerder.

Om de huidige situatie het hoofd te bieden heeft TKH in de kosten gesneden. Ook wordt er minder geïnvesteerd. Verder verwacht het technologiebedrijf dat zijn programma van desinvesteringen dit jaar stil komt te liggen. TKH verkocht al bedrijfsonderdelen met een waarde van 260 miljoen euro. Het doel is, en dat blijft volgens TKH onveranderd, om voor tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro aan onderdelen af te stoten.