Wall Street vlak in middaghandel

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten maandag halverwege de handel weinig beweging zien. De geopolitieke spanningen lijken wat verder afgenomen nu Noord-Korea heeft beloofd geen kernwapens meer te testen. Ook toonde de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zich bereid bepaalde sancties te verlichten. Beleggers verwerkten verder resultaten van enkele grote bedrijven, enkele macro-economische publicaties en hogere opbrengsten op staatsobligaties.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) vlak op 24.462 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,1 procent, tot 2671 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in 7141 punten.

Speelgoedmaker Hasbro boog een verlies van zo'n 4,5 procent om in een plus van 3,3 procent. Het bedrijf kampte met tegenslagen in binnen- en buitenland, waardoor het rode cijfers schreef. In de VS verloor het een grote klant in Toys 'R' Us, dat failliet ging. In Europa bleef de maker van onder meer Monopoly en My Little Pony-artikelen ook met overtollige voorraden zitten.

Halliburton omlaag

Oliedienstverlener Halliburton schreef zijn investeringen in Venezuela volledig af, maar boekte toch winst door een toenemende vraag naar zijn diensten in eigen land. De omzet steeg met een derde. Het aandeel zakte 0,9 procent.

De winst van Kimberly-Clark (min 1,6 procent) werd stevig gedrukt door de kosten voor een reorganisatie. Ook gingen grondstofprijzen omhoog. De maker van verzorgingsproducten haalde wel een hogere omzet. Verder werd uitgekeken naar de cijfers van de grote techbedrijven. Google-moederbedrijf Alphabet (plus 0,6) komt nabeurs met cijfers, Twitter, Amazon, Intel, en Microsoft volgen later in de week.

Onderzoek naar Apple

Bij de overige bedrijven was er aandacht voor Apple. De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de beoogde overname van muziekherkenningsapp Shazam. Apple zakte 0,6 procent.

Verder verloor Akorn bijna een derde van zijn waarde. De Duitse farmaceut Fresenius besloot de stekker uit een één jaar geleden afgesproken overname van de maker van generieke medicijnen te trekken. Fresenius zou Akorn voor 4,3 miljard dollar kopen, maar ziet daar door datalekken van het Amerikaanse bedrijf van af. Akorn heeft aangegeven Fresenius aan de overeenkomst te willen houden.

De euro was 1,2211 dollar waard, tegen 1,2212 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 68,29 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 74,33 dollar per vat.