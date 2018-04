Gepubliceerd op | Views: 206

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Unibail-Rodamco heeft zijn omzet in het eerste kwartaal licht weten op te krikken. Het vastgoedconcern profiteerde vooral van hogere huuropbrengsten van zijn winkelcentra.

De totale opbrengsten stegen in de afgelopen periode met 1,3 procent op jaarbasis tot 535,7 miljoen euro. De verhuur van vastgoed bracht 472,6 miljoen euro in het laatje, waarvan verreweg het grootste deel van winkelcentra. Die opbrengsten stegen met 4,2 procent tot 375,9 procent.

Eerder op de dag schaarde een overgrote meerderheid van de obligatiehouders zich achter de overname van de Australische branchegenoot Westfield. Door het fiat voor de zogenoemde Ornane-houders van de converteerbare obligaties, blijven de obligatieleningen ook in de nieuwe constellatie bestaan en krijgen houders een premie als de overname rond is. De aandeelhouders van Unibail-Rodamco mogen op de aandeelhoudersvergadering van 17 mei hun zegje doen over de overname.