Zorgen EC over overname Shazam door Apple

Gepubliceerd op | Views: 369

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de beoogde overname van muziekherkenningsapp Shazam door technologiegigant Apple. Brussel is bang dat de fusie de keuzemogelijkheden voor gebruikers van muziekstreamingdiensten gaat beperken.

EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging): ,,Ons onderzoek moet duidelijk maken of muziekfans kunnen blijven genieten van aantrekkelijke aanbiedingen.'' Ze vreest dat Apple toegang krijgt tot commercieel gevoelige gegevens over klanten van de concurrentie via Shazam en die informatie gebruikt om klanten bij de concurrentie weg te krijgen. De commissie heeft volgens de regels tot 4 september de tijd om het onderzoek af te ronden.

Muziekstreamingsdienst Apple Music is de tweede grootste provider in Europa. De muziekherkenningsapp Shazam is wereldwijd de grootste en ook marktleider in de Europese Economische Ruimte (EER), het gebied van de 28 EU-landen plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. In februari hadden zeven Europese landen uit de EER Brussel al gevraagd mogelijke verstoring van de concurrentie op de markt te onderzoeken.