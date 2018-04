Dip aluminiumprijs na hoop lichtere sancties

Is dit nu een grap ?? of fake news.



Je laat een scheet en aluminium prijs dondert naar beneden omdat wij Europeanen denken dat de Russen naar Amerika zullen luisteren en dat de oligarch zijn bedrijf wel even overdraagt....

tuurlijk, dat zal hij meteen doen.

Wij dragen ook meteen onze koop huis over aan de buurman.



Vraag ook meteen of Zuckerberg zijn Facebook overdraagt, dan lopen wij allemaal weer in het gareel.





Amerika stelt nog steeds als ultimatum dat de banden verbroken moeten worden met Rusal.

Dus, waarom zou de prijs dan moeten dalen ???



Als beleggers dit interpreteren dat hierdoor de sancties weg worden genomen, nou schiet mij maar lek.



Gekker moet het niet worden als de goeroes weer in de verte een dip zien aankomen omdat de aluminium prijzen omlaag gaan.