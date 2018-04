Wall Street opent licht hoger

Gepubliceerd op | Views: 155

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met een kleine plus begonnen aan de handelsdag. De geopolitieke spanningen lijken weer wat verder afgenomen nu Noord-Korea heeft beloofd geen kernwapens meer te testen. Ook het bericht dat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin met China wil praten over het handelsconflict deed de angst voor escalatie afnemen. Beleggers verwerken resultaten van enkele grote bedrijven.

De Dow-Jonesindex opende 0,3 procent hoger op 24.527 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,2 procent, tot 2675 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,3 procent aan op 7166 punten.

Speelgoedmaker Hasbro zakte 4 procent door tegenslagen in binnen- en buitenland, waardoor het rode cijfers schreef. Het bedrijf had te kampen met de ondergang van grote klant Toys 'R' Us. In Europa bleef de maker van onder meer Monopoly en My Little Pony-artikelen ook met overtollige voorraden zitten.

Halliburton

Oliedienstverlener Halliburton schreef zijn investeringen in Venezuela volledig af, maar boekte toch winst door een toenemende vraag naar zijn diensten in eigen land. De omzet steeg met een derde. Het aandeel zakte 1,2 procent.

Akorn duikelde bijna 35 procent. De Duitse farmaceut Fresenius besloot de stekker uit een één jaar geleden afgesproken overname van de maker van generieke medicijnen te trekken. Fresenius zou Akorn voor 4,3 miljard dollar kopen, maar ziet daar door datalekken van het Amerikaanse bedrijf van af. Akorn heeft aangegeven Fresenius aan de overeenkomst te willen houden.