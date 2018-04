Gepubliceerd op | Views: 703

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft op zijn aandeelhoudersvergadering veel kritiek en vragen over zich heen gekregen over het inmiddels ingetrokken voorstel over een forse salarisverhoging voor topman Ralph Hamers. SP-leider Lilian Marijnissen greep daarbij haar kans om in de zaal een betoog te houden om de top van de bank voortaan onder de cao te laten vallen.

De SP was sowieso in groten getale aanwezig. De partij, die vier aandelen in ING bezit, hield buiten het gebouw een soort alternatieve aandeelhoudersvergadering waar bijvoorbeeld een schoonmaker bij de bank zijn verhaal kon doen.

Ook pensioenuitvoerder PGGM ging in op het omstreden plan. De belegger van miljarden aan Nederlands pensioengeld drong erop aan dat ING nu een uitgebreide consultatie opzet over het beloningsbeleid bij de bank. Verder waren er particuliere aandeelhouders die met allerlei morele vragen kwamen voor de bestuurders en commissarissen.

Door het stof

President-commissaris Jeroen van der Veer van ING moest zo ten overstaan van de aandeelhouders opnieuw door het stof gaan. Henk Breukink, die bij de commissarissen gaat over de beloningen, betuigde daarnaast spijt over de kwestie.

Van der Veer werd eerder al op het matje geroepen om tekst en uitleg te geven in de Tweede Kamer. Hij wees er nu weer op dat de commissarissen de ophef over de kwestie hebben onderschat, maar hij bleef erbij dat ING met zijn beloningsbeleid mee moet met de internationale concurrentie.

Voetbaltermen

Bij de discussie vielen opmerkelijk veel voetbaltermen. ING zou met zijn beloningsbeleid voor de top bij de 'eredivisie' willen horen. Maar volgens critici paste het plan om de beloning van Hamers met de helft op te schroeven, tot 3 miljoen euro per jaar, meer bij de Spaanse Primera División.

Het onder de Nederlandse cao laten vallen van de top van de bank is volgens de commissarissen praktisch erg lastig. Dat komt omdat ING voor het merendeel een internationale bank is en het dus niet zonder meer logisch is dat de top dan volgens Nederlandse normen wordt beloond.

Overigens zorgde de komst van de SP naar de vergadering ook weer voor irritatie bij andere beleggers. De Vereniging van Effectenbezitter (VEB) zei blij te zijn dat niet iedere politieke partij een paar aandelen had gekocht.