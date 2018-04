'Wall Street voor licht hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 202

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag voor een kleine plus bij opening. Geopolitieke spanningen lijken weer wat verder afgenomen nu Noord-Korea heeft beloofd geen kernwapens meer te testen. Ook het bericht dat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin met China wil praten over het handelsconflict deed de angst voor verdere escalatie afnemen.

Op macro-economisch gebied kijken beleggers naar de inkoopmanagersindex van marktonderzoeker Markit die kort na de openingsbel bekend wordt gemaakt. Ook komen er cijfers over de verkopen van bestaande woningen in de VS.

Verschillende bedrijven gaven beleggers een kijkje in de boeken. Speelgoedmaker Hasbro had bijvoorbeeld te kampen met de ondergang van grote klant Toys 'R' Us. Ook in Europa waren overtollige voorraden waardoor de maker van onder meer Monopoly en My Little Pony-artikelen een verlies leed.

Halliburton

Oliedienstverlener Halliburton schreef zijn investeringen in Venezuela volledig af, maar boekte toch winst door een toenemende vraag naar zijn diensten in eigen land. De omzet steeg met een derde.

De winst van Kimberly-Clark werd juist stevig gedrukt door de kosten voor een reorganisatie. Ook gingen grondstofprijzen omhoog. De maker van verzorgingsproducten haalde wel een hogere omzet.

Akorn

De koers van Akorn kan op een flinke duikeling rekenen. De Duitse farmaceut Fresenius besloot de stekker uit een één jaar geleden afgesproken overname van de maker van generieke medicijnen te trekken. Fresenius zou Akorn voor 4,3 miljard dollar kopen, maar ziet daar door datalekken van het Amerikaanse bedrijf van af. Akorn heeft aangegeven Fresenius aan de overeenkomst te willen houden.

Nabeurs komt Google-moederconcern Alphabet met resultaten.

Vrijdag sloten de Amerikaanse aandelenbeurzen met verlies. De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lager op 24.462,94 punten. De breder samengestelde S&P 500 leverde 0,9 procent in, tot 2670,14 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,3 procent op 7146,13 punten.