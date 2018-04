Herstructurering drukt winst Kimberly-Clark

Gepubliceerd op | Views: 179

DALLAS (AFN) - De Amerikaanse fabrikant van verzorgingsproducten Kimberly-Clark is in het eerste kwartaal van dit jaar op een fors lagere winst uitgekomen, onder druk van kosten voor een omvangrijke herstructurering en hogere prijzen voor grondstoffen. De omzet van de maker van onder meer Huggies-luiers en Kleenex-tissues ging wel omhoog.

De nettowinst kelderde op jaarbasis met 83 procent tot 93 miljoen dollar. Kimberly-Clark kondigde in januari een wereldwijde reorganisatie aan om winstgevender te worden, waarbij duizenden banen verloren gaan. Hiervoor moest een last in de boeken worden gezet van 577 miljoen dollar. Kimberly-Clark verwacht dat door de ingreep de jaarlijkse kosten tot 550 miljoen dollar worden verlaagd per eind 2021. Verder zag het bedrijf de kosten voor grondstoffen met 175 miljoen dollar toenemen, vooral door hogere prijzen voor pulp.

De omzet klom met 5 procent tot 4,7 miljard dollar. De onderliggende verkoop ging met 2 procent omhoog en positieve wisselkoerseffecten droegen 3 procent bij aan de omzetgroei.