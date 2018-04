Forse omzetgroei voor Halliburton

Gepubliceerd op | Views: 346

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse dienstverlener aan de olie-industrie Halliburton heeft in het eerste kwartaal een fors hogere omzet behaald, vooral geholpen door de grote vraag naar zijn diensten in Noord-Amerika. Wel kondigde Halliburton aan de waarde van zijn investeringen in Venezuela volledig af te schrijven vanwege de diepe economische crisis in het land en de Amerikaanse sancties tegen Venezuela.

De omzet sprong in de eerste drie maanden met 34 procent omhoog tot 5,7 miljard dollar in vergelijking met vorig jaar. In Noord-Amerika was een omzetgroei met 58 procent te zien. Halliburton profiteerde van een sterke vraag naar zijn diensten rond olieboringen door Amerikaanse schalieproducenten. Ook internationaal gingen de inkomsten omhoog.

De afschrijving in Venezuela bedroeg 312 miljoen dollar. Eerder werd ook al fors afgeschreven op de activiteiten in het Zuid-Amerikaanse land. Het Venezolaanse staatsolieconcern PDVSA heeft moeite om zijn rekeningen te betalen door de zware economische malaise.

Halliburton zette een nettowinst in de boeken van 46 miljoen dollar. Een jaar eerder was nog een min van 32 miljoen dollar te zien.