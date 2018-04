Hasbro voelt ondergang Toys 'R' Us

Gepubliceerd op | Views: 78

PAWTUCKET (AFN) - De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro is in het eerste kwartaal op een verlies uitgekomen met een flink gedaalde omzet. Het faillissement van de Amerikaanse speelgoedwinkelketen Toys 'R' Us, een grote klant van het concern, had een gevoelige impact op de resultaten van Hasbro.

De omzet daalde in de afgelopen periode met 16 procent tot ruim 716 miljoen dollar in vergelijking met een jaar eerder. Er werd een nettoverlies geleden van 112,5 miljoen dollar, tegen een plus van bijna 69 miljoen dollar vorig jaar. Naast de ondergang van Toys 'R' Us had Hasbro ook te maken met overtollige voorraden bij met name Europese winkeliers, waardoor minder nieuwe bestellingen binnenkwamen.

Hasbro is producent van onder meer bordspel Monopoly en speelgoed van Transformers, Star Wars en My Little Pony.