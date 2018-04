Begrotingstekort eurolanden afgenomen

Gepubliceerd op | Views: 468 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - Het begrotingstekort van de eurolanden is vorig jaar gedaald tot 0,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone. In 2016 ging het nog om een tekort van 1,5 procent.

Volgens cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat bedroeg voor de gehele Europese Unie het tekort 1,0 procent, tegen 1,6 procent in het voorgaande jaar. De Europese begrotingsregels schrijven voor dat landen hun tekort moeten beperken tot maximaal 3 procent van het bbp.

Eurostat tekende binnen de EU het hoogste tekort op in Spanje met 3,1 procent. Buurland Portugal was goed voor een tekort van 3 procent. Verder voldeden alle cijfers aan de eisen van Brussel. In Malta was zelfs sprake van een begrotingsoverschot met 3,9 procent. In Nederland bedroeg het overschot 1,1 procent. Dat was in 2016 0,4 procent, daarvoor kampte Nederland nog met een tekort.

Verder maakte Eurostat bekend dat de schuld van de eurolanden is afgenomen tot 86,7 procent van het bbp, tegen 89,0 procent een jaar eerder. Voor de gehele EU kwam de schuld uit op 81,6 procent.