'Basic-Fit op koers'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit is goed op weg om aan de verwachtingen voor 2018 te voldoen. Dat stellen analisten van ING naar aanleiding van de cijfers van het eerste kwartaal van de sportschooluitbater. De omzet steeg met een vijfde, het aantal nieuwe leden ging nog iets harder omhoog.

De opbrengst per lid was wel iets lager dan vorig jaar. Dat kwam deels door de groei in Frankrijk waar meer btw betaald moet worden en deels door nieuwe boekhoudregels.

Het aantal nieuwe sportscholen dat Basic-Fit in de eerste drie maanden opende lag met twaalf aan de lage kant, maar dat heeft waarschijnlijk met de fasering te maken, merken de marktkenners op. Basic-Fit stelt namelijk nog altijd 45 nieuwe clubs te willen openen in de eerste zes maanden.

ING heeft een buy-advies voor Basic-Fit met een koersdoel van 28,50 euro. Aandelen Basic-Fit waren maandag rond 10.00 uur 1,2 procent minder waard op 24,90 euro.