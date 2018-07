'Meer transacties BinckBank welkom nieuws'

Binck haalt zichzelf aardig onderuit, nu ze steeds proberen nieuwe markten aan te boren, en hun oude klanten schoppen... Nu willen ze de actieve zelfstandige beleggers proberen te vangen met iets lagere tarieven, terwijl ze nog steeds (flink) duurder zijn dan de grote jongens (IB), en ze niet op kunnen tegen prijsvechters (deGiro).



Inmiddels gaan de kleine buy&hold visjes nu weg omdat ze nu tegen hun eerdere beloften in wel weer bewaarloon rekenen. Of ze nu even meer groei halen is niet interessant, hun toekomst is vermoedelijk bleekjes. Als ze over H2 2018 ook winst halen is het mooi, maar ik blijf er even af.