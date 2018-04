'Meer transacties BinckBank welkom nieuws'

Gepubliceerd op | Views: 298 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De stevige groei van het aantal transacties bij BinckBank is welkom nieuws voor de onlinebroker. Dat schrijven kenners van ING in een rapport over het bedrijf. De bank wijst er wel op dat ondanks een hoger aantal transacties de inkomsten uit commissies lager uitvielen dan verwacht.

De winst per aandeel van de broker was nagenoeg in lijn met de verwachtingen van ING. Verder stelt de bank dat Binck op schema ligt met zijn kostenbesparingsdoelen.

ING handhaafde het hold-advies op Binck met een koersdoel van 5 euro. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 09.45 uur 2,8 procent lager op 5,14 euro.