'Sterke kwartaalcijfers Philips'

Gepubliceerd op | Views: 705

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De cijfers van Philips over het eerste kwartaal van 2018 zijn sterker dan verwacht. Dat schrijft Berenberg in een reactie. Ook ING was te spreken over de resultaten.

Berenberg spreekt van ,,een sterke start en aanzienlijke ordergroei''. Het cijferbericht geeft vertrouwen in het behalen van de doelstellingen door Philips in de komende periode, aldus de beleggingsadviseur, die een koopadvies op het aandeel van het zorgtechnologiebedrijf hanteert.

ING stelt dat de vergelijkbare omzetgroei van 5 procent ,,zeer solide'' is, met een goede orderontvangst. Philips handhaafde zijn prognose voor een omzetgroei van 4 tot 6 procent tot en met 2020. Met name bij het onderdeel voor diagnose en beeldvorming was volgens ING sprake van sterke prestaties. Het advies voor Philips is buy.

Het aandeel Philips noteerde maandag omstreeks 09.30 uur een plus van 4,3 procent op 34,32 euro. Daarmee was Philips met afstand koploper in de AEX.