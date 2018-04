Arcadis helpt gemeenten met water en riool

Gepubliceerd op | Views: 367

ARNHEM (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis gaat twaalf gemeenten helpen met het opstellen van een water en rioolplan, zodat ze beter bestendig zijn tegen onder meer klimaatveranderingen. Dat meldde het bedrijf zonder financiële details af te geven.

Het betreft gemeenten in het oosten van Noord-Brabant en gemeenten in de regio West-Betuwe in Gelderland. Volgens Arcadis staan de gemeenten voor de opgave om het waterbeheer klimaatrobuust te maken. Zeker nu er de komende jaren vaker sprake zal zijn van pieken in neerslag.