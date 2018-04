'AEX begint hoger aan drukke cijferweek'

Gepubliceerd op | Views: 1.664

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent maandag waarschijnlijk nipt hoger. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen met kleine winsten beginnen aan de zeer drukke cijferweek. Op het Damrak komen deze week grote ondernemingen als Randstad, AkzoNobel, KPN en Shell met handelsberichten naar buiten. Ook komt de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag met een rentebesluit.

Philips opende maandag al de boeken. Het zorgtechnologiebedrijf profiteerde in het eerste kwartaal flink van een sterke vraag naar zijn apparatuur voor beeldvorming en diagnose. De omzet op eigen kracht klom met 5 procent, waarmee duidelijk werd voldaan aan de eigen doelstelling voor een autonome groei van 4 tot 6 procent.

Ook BinckBank kwam met cijfers. De onlinebroker profiteerde afgelopen kwartaal van de onrust op de wereldwijde aandelenbeurzen. Het aantal transacties in de periode nam duidelijk toe. In Italië en België was zelfs sprake van een transactierecord. Verder wist Binck de kosten te drukken.

Basic-Fit

Sportschooluitbater Basic-Fit liet in een update weten er in het eerste kwartaal aanzienlijk meer klanten te hebben bijgekregen. In de eerste drie maanden steeg het aantal abonnees met bijna een kwart tot 1,6 miljoen. De omzet steeg met 20 procent tot 92,6 miljoen euro.

Air France-KLM blijft eveneens in de schijnwerpers staan. Air France verwacht dat maandag een kwart van zijn vluchten uitvalt als gevolg van een staking. De bonden verwierpen de plannen van het bestuur over een loonsverhoging in stappen. Zij willen in een klap ruim 5 procent meer salaris.

Gemalto

Digitaal beveiliger Gemalto, die wordt overgenomen door het Franse technologiebedrijf Thales, liet weten definitief de order voor de nieuwe Britse paspoorten te hebben binnengehaald. De opdracht heeft een looptijd van 11,5 jaar.

De Europese beurzen sloten vrijdag verdeeld. De AEX-index daalde 0,2 procent tot 550,38 punten en de MidKap zakte 1,2 procent tot 792,04 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 0,5 procent, Frankfurt leverde 0,2 procent in. De beurzen in New York gingen met verliezen het weekeinde in.

De euro was 1,2271 dollar waard, tegen 1,2278 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 68,33 dollar. Brentolie bleef onveranderd op 74,06 dollar per vat.