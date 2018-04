Tele2 profiteert van overname op thuismarkt

Gepubliceerd op | Views: 322

STOCKHOLM (AFN) - Telecomaanbieder Tele2 heeft in het eerste kwartaal goede zaken gedaan. In thuisland Zweden profiteerde het bedrijf van de overname met TDC, een aanbieder van zakelijke communicatiediensten. Ook in de Baltische staten, Kroatië en Kazachstan deed Tele2 het goed. In Duitsland, waar de Zweden een kleine speler zijn, ging het minder.

De Zweedse telecomaanbieder kondigde begin dit jaar een fusie aan met de Zweedse kabelaar Com Hem. Beide bedrijven gaven aan dat de fusie in de tweede helft van dit jaar rond moet komen. De omzet van Tele2 steeg met 5 procent naar 6,2 miljard Zweedse kroon, 598 miljoen euro. De nettowinst ging van 495 miljoen kroon in de eerste drie maanden van vorig jaar naar 590 miljoen kroon dit jaar.

De Nederlandse tak van Tele2, die niet meer meetelt met voor de cijfers van het moederbedrijf vanwege het aangekondigde samengaan met T-Mobile, leed een verlies van 249 miljoen Zweedse kroon. Dat is een verdubbeling van het verlies uit de eerste drie maanden van 2017. De omzet daalde ook van 1,7 miljard kroon in 2017 naar 1,5 miljard kroon dit jaar. Het aantal klanten voor mobiele telefonie nam met 30.000 toe ten opzichte van eind vorig jaar. In vast internet en vaste telefonie was er een klein klantenverlies.