Meer klanten voor Basic-Fit

AMSTERDAM (AFN) - Sportschooluitbater Basic-Fit heeft er in het eerste kwartaal aanzienlijk meer klanten bijgekregen. In de eerste drie maanden steeg het aantal abonnees op jaarbasis met een kwart, waardoor er nu in totaal 1,6 miljoen abonnees zijn. Dat meldde het beursgenoteerde bedrijf in een kwartaalbericht.

De omzet bleef iets achter, met een stijging van 20 procent tot 92,6 miljoen euro. Volgens Basic-Fit komt dit doordat er per abonnee minder geld binnenkwam. Het grotere aandeel van Franse sportscholen op het totaal zou daar debet aan zijn, omdat de btw-tarieven daar hoger zijn.

In het eerste kwartaal kwamen er twaalf sportscholen bij, waarmee het bedrijf er in totaal 533 heeft in vijf landen. Elf daarvan staan in Frankrijk, één in Nederland. Ook in België kwam er een nieuwe sportschool bij, maar die werd direct samengevoegd met een bestaande vestiging.

Nieuwe vestigingen

Basic-Fit is nog niet klaar met het openen van nieuwe vestigingen. De keten mikt op de opening van 45 nieuwe fitnesscentra in het eerste halfjaar van 2018 en circa honderd over heel het jaar.

Het overgrote merendeel daarvan komt in Frankrijk. In dat land ziet Basic-Fit de grootste groeikansen, omdat het aantal mensen met een sportschool daar lager ligt dan in bijvoorbeeld Nederland en België. Op dit moment staan er 171 sportscholen van Basic-Fit in Frankrijk.