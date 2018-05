Komt meer door hun achterlijke nieuwe dure beleggingsprofielen. Mensen zijn weggerend en hebben hun portefeuilles geliquideerd of laten overzetten.



Overzetten is een ander ding, dat kost 25,- per regel. Iets waar Binck ooit voor gevochten heeft om kosteloos te laten zijn.



Allemaal korte termijn beleid.

Op termijn is Binck ofwel overnamekandidaat (grote kans) ofwel failliet (dan zal een instantie ingrijpen om te zorgen dat het overgenomen wordt).



Tevens heeft Binck ten onrechte portefeuilles geliquideerd van beleggingsclubs en rekken het juridisch proces waar ze tot nu toe op alle fronten de oren worden gewassen door de rechters.





Boeven. Ver weg van blijven.