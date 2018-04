Gemalto bevestigt order brexit-paspoort

Gepubliceerd op | Views: 544 | Onderwerpen: Brexit

AMSTERDAM (AFN) - Digitaal beveiliger Gemalto heeft definitief de order voor de nieuwe Britse paspoorten binnengehaald. Dat werd maandag bekendgemaakt zonder het afgeven van financiële details.

De opdracht heeft een looptijd van 11,5 jaar. Onlangs bleek al dat paspoortenmaker De La Rue niet in beroep ging tegen de keuze van de Britse regering om nieuwe paspoorten door het Frans-Nederlandse concern te laten maken. Het Britse bedrijf, dat nu nog de Britse paspoorten vervaardigt, had eerder gezegd dat wel te zullen doen.

Berichten dat Gemalto de opdracht had gekregen, leidden tot de nodige beroering in Groot-Brittannië. Onder meer politici en tabloids liepen te hoop tegen de keuze van een Europees bedrijf in plaats van een Brits bedrijf voor de opdracht. De nieuwe paspoorten zouden namelijk juist een symbool van de hervonden onafhankelijkheid moeten worden, stelden zij.

De Britse regering wil na de brexit een nieuw, donkerblauw paspoort invoeren. Dat moet de bordeauxrode paspoorten vervangen die het land in 1988 invoerde vanwege aanbevelingen van de Europese Unie. Voor die tijd waren Britse paspoorten ook blauw.