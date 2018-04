'Walmart gaat grote stap zetten in India'

Gepubliceerd op | Views: 494 | Onderwerpen: India

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse supermarktgigant Walmart staat op het punt een grote stap te zetten in India. Volgens ingewijden mikt het bedrijf op een meerderheidsbelang in het e-commercebedrijf Flipkart voor minimaal 12 miljard dollar. De transactie kan de komende twee weken afgerond worden, aldus de bronnen.

Walmart wilde geen commentaar geven en Flipkart was niet direct bereikbaar voor een reactie. Het belang van Walmart in de grootste webretailer van India zal uiteindelijk uitkomen op 60 procent tot 80 procent, zo is de verwachting.

India geldt na de Verenigde Staten en China als volgende grote e-commercemarkt.