Alle ogen op beurzen gericht op Frankrijk

AMSTERDAM (AFN) - Hoe de nieuwe beursweek maandag uit de startblokken komt, hangt in hoge mate af van de uitslag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Verder zal de handel komende week grotendeels in het teken staan van de kwartaalcijfers van veel grote bedrijven.

De verkiezingen in Frankrijk zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de Europese Unie en van de euro als gezamenlijke munt. Als na de eerste ronde de eurosceptische kandidaten Marine Le Pen en Jean-Luc Mélenchon overblijven, kan dat tot grote onrust leiden op de financiële markten.

In Amsterdam staan maandag onder meer de kwartaalcijfers van technologieconcern Philips op de rol. Andere hoofdfondsen die komende week de boeken openen zijn uitzender Randstad, vastgoedfonds Unibail-Rodamco, telecombedrijf KPN, biotechnologiebedrijf Galapagos en digitaal beveiliger Gemalto.

AkzoNobel

Verder kan dinsdag de jaarvergadering van AkzoNobel op veel belangstelling rekenen. Het bedrijf presenteerde vorige week plannen om meer waarde te creëren voor de aandeelhouders. Maar lang niet iedereen is overtuigd dat die beter zullen uitpakken dan de overname waar branchegenoot PPG Industries op zint.

Tot dusver weigert AkzoNobel met zijn concurrent in gesprek te gaan. Het verf- en chemiebedrijf vindt het overnamevoorstel van PPG te mager en wijst bovendien op de risico's van mededingingsbezwaren en banenverlies. Veel aandeelhouders zijn daar erg verbolgen over.

Koningsdag

Donderdag is het Koningsdag, maar de beurs in Amsterdam is dan gewoon open. Vooral veel buitenlandse bedrijven publiceren dan de kwartaalcijfers. Bovendien staat er een rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op de agenda.

Verder wordt uitgekeken naar de belastingplannen van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wist beleggers de afgelopen enthousiast te krijgen door fikse lastenverlichtingen voor bedrijven in het vooruitzicht te stellen. Komende week komt hij met meer details, zo heeft hij beloofd.