Chipbedrijf Intel steekt miljarden in uitbreiding productie

SANTA CLARA (ANP/RTR) - Het Amerikaanse chipconcern Intel gaat 20 miljard dollar investeren om zijn productiecapaciteit te vergroten. Daarbij worden onder meer nieuwe fabrieken gebouwd in de Amerikaanse staat Arizona.

Het plan komt uit de koker van de nieuwe topman Pat Gelsinger en moet Intel helpen om beter de concurrentie aan te gaan met rivalen als het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung Technologies. De laatste jaren heeft Intel het juist moeilijk gehad na verschillende technologische tegenslagen.

Door de nieuwe fabrieken in Arizona op een bestaande locatie van Intel komen daar 3000 banen bij. Intel gaat ook werken aan nieuwe locaties in de Verenigde Staten en Europa, aldus Gelsinger, die in februari aantrad als topman van het bedrijf.