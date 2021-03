Beurslieveling GameStop verkoopt meer spellen in kerstperiode

GRAPEVINE (ANP) - Computerspelwinkelketen GameStop, bekend van beursgekte op Wall Street eerder dit jaar, heeft dankzij de feestdagen meer games en aanverwante apparaten zoals spelcomputers kunnen verkopen. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf bekend bij de jaarcijfers. Over de verhitte handel in aandelen van het bedrijf eerder dit jaar werd met geen woord gerept.

Met name de onlineverkopen deden het goed en groeiden in het laatste kwartaal van het gebroken boekjaar, dat eindigde op 30 januari, met 175 procent. De nettowinst kwam daardoor uit op ruim 80 miljoen dollar tegenover 21 miljoen dollar een jaar eerder. Dat kwam onder meer door nieuwe generaties spelcomputers die met de feestdagen op de markt kwamen, zoals de PlayStation 5. Ook andere spelcomputers, zoals de Nintendo Switch, waren het afgelopen jaar veel populairder omdat mensen door lockdowns en reisbeperkingen veel meer thuis kwamen te zitten.

De totale onlineverkopen wereldwijd groeiden in het coronajaar met 191 procent en waren goed voor bijna een derde van alle netto-omzet. De totale jaaromzet viel met ruim 5 miljard dollar tegenover bijna 6,5 miljard dollar een jaar eerder wel lager uit. Dat kwam doordat winkels werden gesloten als onderdeel van een reorganisatie en de impact van winkelsluitingen door lockdowns in Europa. Het afgelopen jaar leed het bedrijf daardoor een verlies van ruim 215 miljoen dollar.

GameStop was begin dit jaar veelvuldig in het nieuws vanwege een run op aandelen door particuliere beleggers na oproepen daarvoor op het internetforum Reddit. Veel particulieren kochten, ook vanuit Nederland, het GameStop-aandeel op de beurs in New York. Daardoor schoot de prijs omhoog. Grote beleggingsfondsen, die juist op een daling van de koers speculeerden, leden grote verliezen. Beleggingsinstellingen beperkten toen de hoeveelheid aandelen die particuliere beleggers konden kopen.

De cijfers vielen wel slechter uit dan was verwacht op Wall Street, want in de handel nabeurs ging het aandeel GameStop behoorlijk omlaag.