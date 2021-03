Air France-KLM en andere luchtvaartaandelen weer lager op beurs

Minister Hoekstra ist kaltgestellt, the moneyflow is tot stilstand gekomen, Mevrouw Kaag is niet echt een liefhebber van SPL of een KLM, de miljardair die 1 miljoen euro overmaakte naar de D66 club is ook niet echt een liefhebber.

De KLM kan financieel opdrogen als de haag laat lopen, toch een emissie?



Als de haag gaat loslaten, een versnelde deconfiture is dan aanstaande.



Half mei in deze situatie is bizar ver weg.



Zelfs op de A4 richting Schiphol lees je op de lichtbakken "Ga niet op reis naar het buitenland", niet bepaald een reclameleus om eens ff lekker op vakantie te gaan.