'Landen moeten samenwerken om essentiële goederen te maken'

PARIJS (ANP) - Om te zorgen dat de handel in essentiële goederen door blijft lopen in tijden van crisis zouden landen een overlegorgaan kunnen oprichten. Zo'n 'snelle responsraad' kan overheden helpen om hun beleid af te stemmen en ze kunnen zo zorgen voor een tijdige samenwerking op het gebied van logistiek, aankoop, planning en productie. Dat stelt de economische denktank Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO).

De OESO keek in opdracht van landenorganisatie G7 naar manieren waarop de wereldeconomie weerbaarder kan worden gemaakt voor grote crises. Samenwerking tussen landen is daarbij noodzakelijk, vindt de denktank.

Volgens het onderzoek van de OESO blijven de gevolgen van de financiële crisis en nu ook de coronacrisis nog lang zichtbaar in zowel de economie als de samenleving. Van de kwetsbaarheden die tijdens die twee crises zijn ontdekt, moet geleerd worden. Want er komen nog grote bedreigingen op ons af, zegt de denktank. De OESO verwijst onder meer naar de klimaatcrisis en cyberveiligheid.

Leren van de crisis

Van de coronacrisis kunnen we bijvoorbeeld leren dat de toeleveringsketen voor essentiële goederen in stand moet blijven, zelfs in moeilijke tijden. Tijdens de coronacrisis ging dat deels mis bij zaken als beschermende middelen voor medisch personeel en bij vaccins.

Volledig vertrouwen op productie in eigen land is geen goede strategie, meent de denktank. Daarmee wordt risicospreiding door het verdelen van de productie over verschillende landen en regio's tenietgedaan. Ook is het niet efficiënt en daardoor te duur, met name voor armere landen.