DSM investeert in Nederlands kweekvleesbedrijf Meatable

DELFT (ANP) - Het Nederlandse Meatable heeft 47 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling en productie van kweekvlees uit te breiden. Speciaalchemieconcern DSM is een van de investeerders. Met het geld wil Meatable onder meer kleinschalige productie opzetten op de Biotech Campus Delft. Het bedrijf hoopt dat het vlees in 2025 "voor een goede prijs" beschikbaar is voor de consument.

Meatable produceert kweekvlees met stamcellen en richt zich momenteel op de ontwikkeling van varkens- en rundvlees. Volgens het bedrijf is de technologie toe te passen op elke diersoort.

"Om aan de wereldwijd groeiende vraag naar vlees te kunnen voldoen, hebben we baanbrekende oplossingen nodig", zegt topman en oprichter van Meatable Krijn de Nood. Het bedrijf verwacht dat het kweken van vlees, als de technologie volledig is ontwikkeld, maar een paar weken in beslag zal nemen. Dit tegenover de jaren die het duurt om een dier te laten groeien.

Naast DSM steekt ook onder meer voormalig directeur Rick Klausner van de Bill & Melissa Gates Foundation geld in Meatable. De nieuwste investering van 47 miljoen euro brengt het totale bedrag dat sinds de oprichting in 2018 is geïnvesteerd op 60 miljoen euro. "Met deze financiering geloven we dat we goed op weg zijn om onze eerste producten te vermarkten, om zo de wereldwijde honger naar vlees op een duurzame wijze te stillen", aldus De Nood.