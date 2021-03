BAM gaat bouwen aan Brits station op Zuidpool

BUNNIK (ANP) - Bouwbedrijf BAM gaat opnieuw werken op de Zuidpool. Het bedrijf gaat samen met ingenieursbureau Sweco de komende tien jaar een Brits onderzoeksstation vernieuwen in opdracht van onderzoeksinstituut British Antarctic Survey.

Het is niet de eerste opdracht van BAM en Sweco in het Zuidpoolgebied. Eerder bouwden ze al een nieuwe aanlegsteiger en gebouwen op Bird Island, een onderdeel van het Britse overzeese gebiedsdeel Zuid-Georgia. Ook werden nieuwe loskades aangelegd op Zuid-Georgia en op de Zuidpool. Daar bouwen de twee ook aan een nieuw ondersteunend gebouw voor wetenschappers.

De opdracht wordt uitgevoerd door het Britse dochterbedrijf van BAM, BAM Nuttall. Voorheen was ook BAM International daarbij betrokken, maar die tak wordt beëindigd vanwege te risicovolle opdrachten. De opdrachten op de Zuidpool horen daar volgens een woordvoerder niet bij. "Dit is feitelijk een Britse opdracht die volgens Britse standaarden wordt uitgevoerd op Brits grondgebied."

Planning

BAM Nuttal voert zo ook andere opdrachten uit voor Britse bedrijven en instellingen buiten het Verenigd Koninkrijk, onder meer op de Falklandeilanden. De risicovolle opdrachten van BAM International bevonden zich meer in het Midden-Oosten en in Zuidoost-Azië, aldus de zegsman.

De bouwopdrachten in het Zuidpoolgebied vereisen een uitgebreidere planning dan normaal, laat BAM weten. "Iedere schroef die je nodig hebt moet je meenemen en er is maar een beperkte tijd per jaar waarin je kan bouwen."