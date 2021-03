HEMA en Ahold akkoord over nieuwe topvrouw

AMSTERDAM (ANP) - De nieuwe topvrouw van HEMA gaat op 1 juni aan de slag. Dat is de warenhuisketen overeengekomen met Ahold Delhaize, dat eerder nog dwars lag bij de overgang van Saskia Egas Reparaz. Zij werd door HEMA aangetrokken van Ahold-dochter Etos.

Ahold Delhaize zag de overgang, die in januari werd aangekondigd, niet zitten en wilde Egas Reparaz aan een clausule houden die het haar verbood om bij een concurrent aan de slag te gaan. De grootgrutter wilde dat er een zekere periode tussen haar dienstverband bij Etos en dat bij HEMA zou zitten. Beide partijen zijn het nu eens over hoe lang die periode is.

HEMA en Ahold Delhaize hebben bovendien een geschiedenis. De twee bedrijven hadden een samenwerking, maar HEMA besloot die niet door te zetten en ging met Ahold-concurrent Jumbo in zee. Inmiddels is de familie Van Eerd, de eigenaren van Jumbo, ook voor de helft eigenaar van HEMA. Zij kochten de warenhuisketen samen met investeerder Parcom van een groep schuldeisers van HEMA. Die hadden het bedrijf in handen gekregen nadat de vorige eigenaar miljardair Marcel Boekhoorn aflossingen van schulden niet had voldaan.

De huidige topman van HEMA, Tjeerd Jegen, neemt eind mei afscheid bij het bedrijf.